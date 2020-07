Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa. Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre…

- Statele aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria și Turcia. Romania a promovat permanent in interiorul NATO ideea de a transforma Marea Neagra intr-o zona de interes pentru alianța, data fiind proximitatea Rusiei. Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferinței…

- Comandamentul militar american pentru Africa (AFRICOM) acuza un grup de mercenari rusi ca au pus mine in jurul capitalei libiene Tripoli, incalcand astfel embargoul ONU privind armamentul in Libia, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Ancheta in Germania, dupa ce o politiciana…

- Peste 12.000 de miliarde pierderi cumulate pentru economia mondiala în 2020 și 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta criza este mai grava decât se credea iar relansarea va fi mai lenta fața de speranțele inițiale, a avertizat miercuri Fondul Monetar Internațional, potrivit AFP.Gita…

- Numarul cazurilor de coronavirus din lume a depașit luni dimineața 4,8 milioane, iar cel al deceselor 316.000, cu peste 1,8 milioane infectate cu Sars-Cov-2 declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Worldometers. Cele mai noi informații despre pandemie: 07:16Aproape 35.000 de teste pentru Covid-19…