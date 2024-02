Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg a recunoscut la inceputul acestei saptamani ca utilizarea armelor furnizate de Occident pentru a lovi tinte din Rusia a fost mult timp un punct de disputa intre aliatii Kievului, din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului. "Este la latitudinea fiecarui aliat sa decida…

- Secretarul general adjunct al NATO a reafirmat increderea și sprijinul NATO acordat Ucrainei, aratand, la doi ani de la invadarea statului de catre Rusia, ca Ucraina continua sa lupte platind un preț greu pentru populația țarii.

- Declarații sumbre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”, intr-un interviu acordat sambata presei germane, citat de AFP. La mai…

- Seful Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), generalul Kirilo Budanov, a amenintat joi, 1 februarie, cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul Rusiei, apreciind drept "util" faptul ca rusii vad "in sfarsit realitatea razboiului"…

- O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO - cel puțin a modului in care Alianța Nord-Atlantica este in prezent structurata. Pentru a evita un astfel de scenariu, Occidentul trebuie sa furnizeze Kievului de cel puțin trei ori mai mulți bani decat aloca in prezent Rusia lui Putin…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut. ”Intregul obiectiv al acestei…

- Deși razboiele din Ucraina si Fașia Gaza sunt foarte diferite, dreptul international trebuie sa se aplice in toate conflictele, a declarat marți, 29 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, el raspunzand astfel acuzatiilor privind standardele duble ale Occidentului, informeaza agenția…