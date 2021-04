Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Jennifer Lopez si fostul jucator de baseball Alex Rodriguez au anuntat oficial ca s-au despartit, dupa ce au incercat sa rezolve problemele pe care le aveau, scrie revista People. Joi, cei doi au transmis o declaratie. "Am realizat ca ne este mai bine ca prieteni si suntem nerabdatori…

- Artista Jennifer Lopez si fostul jucatorul de baseball Alex Rodriguez au anunțat oficial ca nu mai formeaza un cuplu și ca au rupt logodna, informeaza CNN. Cei doi se iubeau din 2017. Vestea vine la o luna dupa ce s-a speculat ca cei doi s-au desparțit, insa Alex și Jennifer au negat zvonurile, spunand…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez spun ca sunt mai bine ca prieteni. Vedetele au anunțat joi ca iși incheie oficial logodna dupa doi ani. „Ne-am dat seama ca suntem mai bine ca prieteni și așteptam cu nerabdare sa ramanem astfel”, a declarat pentru CNN un reprezentant al artistei. „Vom continua sa lucram…

- Dupa ce in presa internaționala au aparut zvonuri potrivit carora s-ar fi desparțit dupa patru ani de relație, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost surprinși in ipostaze tandre in Republica Dominicana. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost vazuți sarutandu-se in Republica Dominicana, acolo unde…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au negat ca s-au desparțit, prin intermediul unui reprezentant legal, dar recunosc ca nu s-au mai vazut de cateva zile. Cei doi s-au reunit pentru prima data dupa zvonul desparțirii și lucreaza la relația lor.

- Madison LeCroy este cunoscuta drept motivul separarii lui Jennifer Lopez de fostul jucator de baseball Alex Rodriguez. „Nu a inșelat-o niciodata fizic pe logodnica lui cu mine”, le-a spus modelul, in februarie, tabloidelor engleze. „Nu vreau nimic rau pentru familia ta sau a mea. Suntem nevinovați”,…

- Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au desparțit. Potrivit revistei People, cei doi au decis sa puna capat relației. Ei s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua ori. Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au pus punct relației ce dureaza de patru ani. In 2019, cei doi și-au anunțat logodna, iar in ultimul an, aceștia și-au amanat nunta de doua ori, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne așteptam de mult timp sa se intample asta. Ei sunt prinși in lumilor lor orientate…