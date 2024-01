Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 ianuarie 2024, a avut loc cea de-a 81-a gala a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, in Los Angeles. Vedetele au impresionat pe covorul roșu cu ținutele spectaculoase. Jennifer Lopez a stralucit intr-o rochie creata de Nicole + Felicia Couture. Povestea savantului J.…

- In noaptea de duminica spre luni, s-a desfasurat cea de-a 81-a editie a Globurilor de Aur. Drama Oppenheimer a obținut patru premii, in timp de Barbie a luat doua trofee, unul fiind premiul la o noua categorie: pentru succes de box-office. „Succession” a cucerit patru premii Serialul HBO „Succession”…

- O romanca din Italia a rescris tradiționalul plugușor romanesc, combinand cu pricepere limba romana și limba italiana pentru a da naștere unei variante amuzante a plugușorului, inspirata din viața ei in Peninsula.

- Emily Istrate, tanara moldoveanca ce a cucerit topurile radiourilor cu vibeul pozitiv al piesei ,,In mintea mea,, a lansat de curand o noua piesa ,,Nicio zi fara tine,, cu un alt nou vibe. Dupa ce singleul ei anterior ,,In Mintea Mea” a cucerit toate topurile radiourilor, a devenit virala și pe Tik…

- Cristi Borcea, in varsta de 50 de ani, a dezvaluit ca nu a fost refuzat de nicio femeie și ca a fost intotdeauna cu cine și-a dorit. Valentina Pelinel a fost cea care a pus capat vieții amoroase tumultuoase a fostului acționat de la Dinamo. Relațiile amoroase ale lui Cristi Borcea au ținut de multe…

- Cristina Pucean știe cum sa atraga toate privirile la petreceri. De cele mai multe ori, dansatoarea iși alege rochii mulate și decoltate. Cele mai noi imagini, in care apare la brațul lui Bogdan de la Ploiești, au stanit nu doar laude, dar și critici din partea urmaritorilor ei.

- Limitarea plaților cash a creat, in mod evident, nemulțumire in randul cetațenilor simpli, și nu numai. Internetul abunda in comentarii acide. Concluzia multora este ca vor trebui sa plateasca la banci comisioane. Alții reclama – pui omul de la țara pe drumuri.. O bucureșteanca , de pilda, il intreaba…

- Pe langa faptul ca este o profesoara apreciata in mediul in care-și desfașoara activitatea, Carmen Iohannis, Prima Doamna a Romaniei, se pare ca este și o buna gospodina. Așa se face ca s-a aflat ce mancare gateste Carmen Iohannis cel mai bine.