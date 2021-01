Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Jennifer Lopez a facut declaratie de unitate in limba spaniola, in timpul reprezentatiei de miercuri de la ceremonia de inaugurare a mandatului lui Joe Biden, anunța news.ro. Dupa ce Lady Gaga a interpretat imnul Statelor Unite, chiar inainte ca Biden sa depuna juramantul, Lopez…

