Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta cunoscuta se lupta cu cancerul. Acesta a ajuns de nerecunoscut, dar cu toate astea se bucura de mesajele fanilor care iși indreapta rugaciunile catre el pentru a-și reveni cat mai repede. Un star internațional care se lupta cu cancerul a ajuns de nerecunoscut Jeff Bridges a implinit luna aceasta…

- Jeff Bridges, unul dintre cei mai iubiți și respectați actori de la Hollywood, a dezvaluit in luna octombrie ca a fost diagnosticat cu limfom, o forma de cancer care afecteaza sistemul limfatic.

- Curtea Constitutionala a Germaniei a declarat nul un articol de lege referitor la extragerea de date ('data mining') in lupta contra terorismului, cerand guvernului sa-si motiveze mai bine recurgerea la aceasta tehnologie, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Potrivit Curtii de la Karlsruhe,…

- In ziua de 17 noiembrie, Institutul Oncologic a luminat in culoarea teal, simbolul luptei cu cancerul colului uterin sculputura confecționata din fier, care intruchipeaza o femeie ginditoare așezata pe banca cu un trandafir in mina și Biblia amplasata alaturi in scuarul

- Unul dintre cei mai buni medici narcologi din Moldova, Lilia Fiodorov, lupta cu cancerul si are nevoie de un tratament scump in Germania. Medicul si-a dedicat meseriei 30 de ani, timp in care s-a bucurat de respectul pacientilor carora le-a salvat viata sau le-a reintregit familiile.

- Jeff Bridges, diagnosticat cu limfom, da detalii despre lupta sa cu cancerul. Indragitul actor spune ca se simte „recunoscator” pentru tot sprijinul primit de la fani de cand a aflat ca este bolnav, anunța MEDIAFAX.Jeff Bridges a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu el, in care…

- Actorul Vlad Ciobanu, diagnosticat cu o forma rara de leucemie la varsta de 53 de ani, continua lupta cu cancerul. Dupa doua luni de chimioterapie, starea acestuia s-a imbunatațit, insa pentru a invinge definitiv cancerul, actorul are nevoie de transplant de maduva osoasa.

- Castravetele amar (Momordica charantia) este folosit de sute de ani ca aliment și medicament. Are un gust amar, specific numelui. Inflorește in circa 30 de zile și produce fructe mature la 50 de zile. Castravetele amar face parte din meniul zilnic al popoarelor nepaleze, care il folosesc ca remediu…