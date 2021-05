Stiri pe aceeasi tema

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta primita pâna în prezent pentru un loc în nava spatiala New Shepard este de 2,4 milioane de dolari, în cadrul celei de-a doua runde de licitatie, aflata în desfasurare, transmite…

- Compania de turism spatial Blue Origin va trimite pentru prima data oameni in spatiu pe 20 iulie, timp de cateva minute, iar unul dintre locurile disponibile la bordul vehiculului sau spatial a fost scos la licitatie pentru publicul larg. Anunțul a fost facut de reprezentantii acestei companii infiintate…

- Blue Origin, compania americana de tehnologie spatiala a miliardarului Jeff Bezos, se pregateste sa deschida miercuri vanzarile de bilete pentru excursii suborbitale cu naveta New Shepard, un moment de referinta in contextul in care firme din Statele Unite se orienteaza catre o noua era a turismului…

- Blue Origin, compania americana de tehnologie spatiala a miliardarului Jeff Bezos, se pregateste sa deschida miercuri vanzarile de bilete pentru excursii suborbitale cu naveta New Shepard, un moment de referinta in contextul in care firme din Statele Unite se orienteaza catre o noua era a turismului…

- Divizia de jocuri video a Amazon a anulat realizarea jocului online bazat pe seria ”Lord of the Rings”, anuntat in 2019, a declarat un purtator de cuvant al companiei, informeaza news.ro . Jocul era realizat de Amazon Game Studios in colaborare cu compania chineza Leyou Technologies Holdings, care a…

- SpaceX, compania spatiala a lui Elon Musk, a castigat un contract de aproape 3 miliarde de dolari pentru constructia viitorului modul lunar cu echipaj uman al NASA, invingand Blue Origin, a lui Jeff Bezos, si Dynetics, divizie a companiei Leidos, transmite CNBC.

- Blue Origin, compania spatiala privata detinuta de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a incheiat cu succes cel de-al 15-lea zbor-test al rachetei sale reutilizabile, relateaza joi DPA. ''Blue Origin si-a indeplinit cu succes cea de-a 15-a misiune consecutiva revenind astazi din spatiu si a efectuat…