Pasionatul de science fiction intentioneaza sa zboare in aceasta luna in spatiul suborbital, alaturi de cel mai bun prieten si frate al sau, Mark, potrivit unei postari recente. Intr-o alta postare, Bezos se afla la volanul unei camionete pickup electrice construita de Rivian, startupul finantat de Amazon, traversand desertul purtand o palarie de cowboy pentru a vedea aterizarea unei capsule de racheta. Bezos este atras de mult timp de ultima frontiera, iar acesta a investit miliarde de dolari in compania spatiala Blue Origin pentru a promova turismul si infrastructura in spatiu. Primul zbor cu…