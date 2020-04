Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat mii de muncitori pentru a face fața cererilor. Cu toate acestea, firma a fost criticata pentru condițiile neadecvate oferite angajațiilor in aceasta perioada. Printre companiile care au caștigat in aceasta perioada se numara Zoom, platforma online pentru conferințe, și Walmart, unul dintre cele…