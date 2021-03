Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Jean-Luc Godard, in varsta de 90 de ani, considerat o legenda a Noului Val din cinematografia franceza, devenit celebru gratie unor filme precum "A bout de souffle", "Le Mepris", "Pierrot le Fou" si "Masculin Feminin", a anuntat ca se va retrage din activitate, dupa finalizarea ultimelor…

- RESITA – Aceasta experienta se traduce prin ani de munca, de voluntariat, de creativitate, in care au fost derulate multe proiecte, cu finanțare comunitara, din fonduri proprii sau sponsorizari! Prof.dr.ing. Nadia Potoceanu, presedintele Fundatiei Activity pentru resurse umane si dezvoltare durabila…

- 2021 este un an dificil pentru primari, care nu știu la aceasta ora cum sa iși construiasca bugetul, nu pot estima de ce venituri vor beneficia, avand in vedere faptul ca bugetul de stat inca este creionat de Guvern. Mai mult, este incert și ce procent va fi alocat catre localitați (cotele defalcate)…

- Noul Executiv isi propune realizarea, in urmatorii patru ani, a unui numar de 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, la care se adauga 370 de kilometri de variante de ocolire – in valoare de 5,5 miliarde de lei, fara TVA, potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament…

- In cadrul competiției de proiecte pentru cooperarea științifica intre Romania și Belgia, care s-a desfașurat in perioada octombrie – decembrie 2020, au fost aprobate pentru finanțare, de catre comisia romano-belgiana, un numar de 19 proiecte. Dintr-un comunicat semnat de catre prorectorul cu ...

- „In primul rand, este normal sa ne cunoastem colegii din Parlament. (...) Ei sunt alesi pe circumscriptii si este normal sa aiba proiecte comune, cum si la Buzau este normal sa existe proiecte comune, transpartinice, proiecte pentru buzoieni. (...) Nu am avut nicio intalnire si nicio discutie cu nimeni…

- In data de 3 decembrie a avut loc Gala Tineretului Clujean 2020, gala in cadrul caruia s-au premiat cele mai bune proiecte de tineret din ultimul an. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!