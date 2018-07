Stiri pe aceeasi tema

- „Prietenii de la 11” te trimit la concertul lui Jason Derulo! Daca iți dorești sa iei parte la cel mai tare eveniment al momentului, atunci intra in competiție și afla ce ai de facut ca sa caștigi bilete la spectacol!

- Catrinel Sandu a ajuns de urgența la spital. Prietenii virtuali ai acesteia s-au ingrijorat atunci cand au vazut fotografia postata de aceasta, in care apare cu perfuzia in mana. In imagine, Catrinel apare cu o branula in mana, semn ca starea ei de sanatate nu este una buna. Catrinel Sandu nu a dezvaluit…

- Dupa confirmarea singurului show Black Eyed Peas din Europa in 2018 la UNTOLD, organizatorii festivalului completeaza lista cu alți 130 de artiști internationali dar și din Romania, care se alatura celorlalți anunțați deja printre care amintim: The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Armin van…

- Orange anunta lansarea celei mai noi aplicatii, Orange PrePay Talk si noi beneficii adresate clientilor PrePay. Cu Orange PrePay Talk distractia cu prietenii este rasplatita cu bonusuri de internet. Aplicatia foloseste tehnologia face-tracking cu ajutorul careia clientii pot vorbi precum…

- Dezvaluire soc despre Iulia, adolescenta romanca ucisa intr-un parc din Germania. Politia a descoperit un detaliu teribil despre fata injunghiata de sase ori de fostul ei iubit, un tanar bulgar in varsta de 17 ani, care locuia si el in Viersen, unde Iulia traia alaturi de familia emigrata din Romania.…

- Yahoo Messenger a fost, intr-o vreme, cel mai popular serviciu de chat in Romania. Nici global n-a stat prost. Din 2018 nu va mai fi in niciun fel. Yahoo Messenger va fi inchis la mijlocul lunii iulie. Partea de Yahoo care controla platforma face parte acum dintr-o companie noua și acest serviciu nu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, invita tinerii cu idei inovatoare sa se inscrie pentru un loc in marea finala a competiției de idei ClimateLaunchPad care va avea loc in Scoția, in noiembrie 2018.

- Stilista Raluca Roșu, in varsta de 28 de ani, s-a stins din viața saptamana trecuta, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 6. Din primele informații, tanara suferea de depresie. Prietenii și cunoscuții ei sunt in stare de șoc.