Jason Derulo a devenit tată! Primele imagini cu fiul artistului Artistul Jason Derulo (31 de ani) și iubita lui, creatoarea de conținut Jena Frumes (27 de ani), au devenit parinți pe 8 mai 2021. Jena a dat naștere unui fiu, Jason King Derulo. Jason Derulo a devenit tata! Primele imagini cu fiul artistului „Cea mai fericita zi din viața mea – cand ne-am adus fiul acasa”, a scris solistul in mediul online, in dreptul unui videoclip in care-și ia fiul pentru prima oara in brațe. „Este atat de norocos sa aiba o mama atat de puternica și atenta”, a mai adaugat. Și Jena a publicat mai multe imagini in mediul online. „Doar o mica parte din prima saptamana cu micul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

