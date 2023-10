Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Gardescu, alias Puya are parte de o revenire spectaculoasa, și in muzica și in afaceri. Artistul care a revenit spectaculos in eterul FM cu ”Opriți Planeta” și ”Stele cazatoare” (alaturi de Tudor Chirila) a susținut aproape 50 de show-uri in acesta vara, cel mai ”banos” sezon de la de debutul…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz, listat la Bursa de la Bucuresti sub simbolul SNG, a informat piata de capital cu privire la incheierea unei tranzactii semnificative cu E.ON Energie Romania, companie din grupul german E.ON Energie Roman

- Faimoasa vila de la Lacul Como, pe care George Clooney o deține de 21 de ani, este scoasa la vanzare. Prețul sau de vanzare ar putea fi de zece ori mai mare, comparativ cu cel de cumparare, din 2002.

- Povestea de dragoste a lui George Clooney cu Lacul Como s-a incheiat cu adevarat. Dupa ani de barfe și zvonuri din ce in ce mai insistente, acum a sosit si confirmarea: starul american vinde Villa Oleandra, conacul sau din Laglio. Saptamanalul Oggi publica cuvintele agentului imobiliar Yasemin Baysal,…

- Andreea Balan a dezvaluit cat costa mașina pe care o conduce. Prețul reprezinta banii pe care un roman i-ar plati pentru doua apartamente in București. Afla in randurile de mai jos cat a scos cantareața din buzunare pentru a se bucura de bolidul de lux. Foto Din ce face bani Andreea Balan Este aproape…

- Comuna Polovragi ar putea deveni noul pol al turismului in județul Gorj. Va fi construit de la zero un sat de vacanța la intrarea in Cheile Oltețului, la circa 2 kilometri de Manastirea Polovragi. Spre deosebire de alte zone turistice, precum Ranca, la Polovragi a fost sistematizat terenul pe care vor…

- Vineri, 7 iulie 2023, in București, a avut loc cea de-a doua ediție a Singurei Conferințe Naționale de Vanzari, organizata de Arta de a NU vinde (ADNV). Peste 800 de profesioniști din Capitala și din țara au luat parte la evenimentul care i-a avut pe scena pe Andrei Dunuța, fondatorul seriei de evenimente…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza in circuitul numismatic, incepand cu data de 10 iulie 2023, o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Liviu Ciulei. Aversul monedei prezinta o clacheta cinematografica si cateva role de film, inscriptia „ROMANIA” in arc de cerc, stema Romaniei,…