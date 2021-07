Stiri pe aceeasi tema

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

- De altfel, executivul american a organizat reuniuni la nivel de grupuri de lucru inca de saptamana trecuta cu Canada si Mexic in vederea luarii unor decizii in acest sens.S-au remarcat "evolutii pozitive in ultimele saptamani si participa cu alte agentii americane la grupurile de lucru ale expertilor…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters . Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramâne închise pentru calatorii neesentiale pâna cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce…

- Pandemia de coronavirus a aparut in luna decembrie 2019 și, de atunci și pana in prezent, a omorat milioane de oameni. Conform unui bilanț stabilit de AFP, de atunci și pana in prezent, au murit din cauza virusului ucigaș 3.445.582 de milioane de oameni. Cele mai multe decese au fost raportate in SUA…

- Peste 3,346 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (585.222 ). Brazilia este pe locul doi, cu 432.628 de decese, urmata de India (262.317),…

- Mihai Draghici și-a petrecut aproape toata viața în America, dupa ce familia lui a emigrat acolo în 1985. Acum trei ani și jumatate s-a întors în România. Este antreprenor în serie, având peste 30 de startup-uri lansate în mai multe țari, inclusiv România,…

- Jared Kushner a infiintat un grup pentru a promova relatiile dintre patru tari arabe si Israel, relatii normalizate in cadrul unor acorduri la incheierea carora el a contribuit in calitate de consilier al socrului sau, fostul presedinte american Donald Trump, a anuntat grupul miercuri, informeaza…