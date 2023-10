Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 125 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce s-a impus in fata principalei favorite, belgianca Greet Minnen, cu 6-4, 6-3, potrivit Agerpres.Jaqueline Cristian (25 ani,…

- Jaqueline Cristian (25 ani, 100 WTA) a trecut, miercuri, in optimile de finala la Rouen de Celine Naef (18 ani, 122 WTA) cu 6-4, 4-6, 6-3 si astfel avanseaza tot mai mult in competitia din Hexagon. Cristian, cap de serie 7 in turneul din Franța, o va intalni pentru un loc in penultimul act pe belgianca…

- Jaqueline Cristian s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a trecut de italianca Lucrezia Stefanini cu 7-6 (7/5), 6-1. Jaqueline Cristian (25 ani, 100 WTA) s-a impus dupa o ora si 45 de minute, la primul…

- Lucrezia Stefanini - Jaqueline Cristian, meci contand pentru primul tur al turneului feminin de tenis indoor WTA 125 de la Rouen (Franta), este programat, marti, 10 octombrie, nu inainte de ora 12:30, la Kindarena.

- Patricia Maria Tig s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Reims (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe letona Diana Marcinkevica cu 6-2, 6-2. Tig (29 ani, 487 WTA) a avut nevoie de o ora si 34 de minute pentru a obtine victoria in fata…

- Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au trecut de primul meci la turneul WTA 125 de la Parma. Pentru acest prim succes, romancele si-au asigurat un cec de 1.740 de euro si 15 puncte WTA . Jaqueline Cristian (25 ani, 107 WTA), a cincea favorita, s-a calificat in optimi de finala ale turneului WTA 125 de…

- Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Bari (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio, cu 6-3, 6-4. Jaqueline Cristian (25 ani, 99 WTA), a doua favorita, s-a impus dupa o ora si…

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…