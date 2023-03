Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Crstian are parte de un inceput de an fantastic! Dupa ce in prima parte a lunii martie a triumfat la Trnava (Slovacia), sportiva din Romania a reusit duminica sa ridice si trofeul de la Palmanova (Spania) si sa bifeze cel de-al doilea titlu al sau consecutiv. In marea finala, Jaqueline a intrecut-o…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in finala turneului ITF de la Palmanova (Spania), dupa ce a trecut in semifinale de compatrioata Andreea Prisacariu. 6-3, 6-0 a fost scorul inregistrat in favoarea lui Jaqueline, care a profitat de momentele slabe ale adversarei și s-a impus fara prea mari probleme.…

- Patru jucatoare romane de tenis, Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik, Miriam Bulgaru si Andreea Prisacariu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA), a cincea…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, 232 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Altenkirchen (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 60.000 de dolari. In runda de deschidere, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 0-6,…

- Linda Noskova, marea surpriza din circuitul feminin in startul sezonului, a pierdut finala turneului WTA de la Adelaide. Sportiva din Cehia, clasata pe locul 102 mondial, a fost invinsa de Aryna Sabalenka (6-3, 7-6(4)).

- A caștigat doua turnee, a jucat o finala, doua semifinale, șapte sferturi de finala, a jucat in Grupa D a Summer Cup cu echipa Romaniei, care s-a clasat pe locul al treilea; Maria Ciubotaru este componenta a a Lotului Național U 18 ”Pentru mine, 2022 a fost anul cu cea mai mare creștere pe plan […]…