- O comisie din cadrul Ministerului Sanatatii din Japonia a recomandat vineri aprobarea pastilei antivirale impotriva COVID-19 fabricata de Merck & Co Inc, ca parte a planurilor prim-ministrului Fumio Kishida de a oferi noi tratamente pana la finalul anului in contextul temerilor crescute privind…

- Japonia intentioneaza sa adauge 6,75 miliarde de dolari la cheltuielile sale militare anuale, aflate deja la un nivel record, pentru a-si consolida apararea aeriana si maritima, pe masura ce devine mai ingrijorata de amenintarile reprezentate de China si Coreea de Nord, transmite Reuters. Guvernul…

- Japonia ar putea cheltui circa 2 trilioane de yen (18 miliarde dolari) pentru a da gospodariilor cu copii sub 18 ani 100.000 yen (circa 880 dolari), ca parte a unui plan de stimulare economica menit sa diminueze impactul pandemiei, potrivit ziarului Yomiuri, citat de Reuters.Este vorba de 100.000…

- Un grup de zece nave militare apartinand Chinei si Rusiei a traversat luni o stramtoare ingusta ce separa principala insula a Japoniei, Honshu, de insula Hokkaido, din nordul arhipelagului nipon, din motive necunoscute deocamdata, a declarat marti Ministerul japonez al Apararii, citat de Kyodo si…

- Militari chinezi au efectuat exercitii in care au simulat operatiuni de asalt intr-o provincie situata foarte aproape de Taiwan, in contextul tensiunilor din ultimele saptamani, informeaza agentia Reuters, conform unui anunț al administratiei de la Beijing de luni. Intr-un articol publicat in propriul…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a apreciat vineri ca decizia Australiei de a renunta la un megacontract de submarine cu Franta, provocand o disputa transatlantica, a fost 'rationala', transmite Reuters, citat de agerpres. 'Australia a decis sa-si intareasca legaturile militare si militar-industriale…

- Fumio Kishida, fost ministru de externe, a caștigat miercuri competiția pentru șefia Partidului Democrat Liberal (LDP) ce guverneaza in Japonia și urmeaza sa devina urmatorul premier al țarii, informeaza Reuters.Kishida, 64 de ani, a caștigat președinția LDP in fața ministrului pentru vaccinare, Taro…

