Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai, precum Coreea de Sud si va da o noua lovitura industriei pescuitului din Fukushima, potrivit Reuters. Procesul de eliberare a apei contaminare in mare va incepe in aproximativ doi ani si va dura decenii intregi, a precizat guvernul nipon. „Tinand cont de respectarea stricta a standardelor si reglementarilor…