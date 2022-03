Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul va suporta ”cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, a avertizat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- Statele Unite il expulzeaza pe al doilea diplomat ca importanta din cadrul ambasadei Rusiei la Washington ca raspuns la recenta expulzare de catre Rusia a adjunctului sefului de misiune american la Moscova, a anuntat joi un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza Agerpres . Serghei Trepelkov…

- Statele Unite asteapta peste cateva zile raspunsul Rusiei privind propunerile Washingtonului si ale NATO referitoare la garantiile de securitate si solicita reducerea presiunilor militare ruse asupra Ucrainei, astfel incat sa fie facilitate actiunile dipomatice. Fii la curent cu cele mai noi…

- Șeful marinei germane și-a dat demisia dupa ce a fost criticat atat in țara, cat și in strainatate pentru comentariile pe care le-a facut cu privire la Ucraina și Rusia , care au devenite virale, relateaza Euronews. Viceamiralul Kay-Achim Schonbach a declarat vineri, in timpul unei vizite in India,…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…