- Talibanii aflati la putere in Afganistan "vor trebui sa raspunda pentru actiunile lor in vederea combaterii terorismului si asigurarii drepturilor omului, in special ale femeilor", au afirmat liderii G7 intr-un comunicat comun dat publicitatii la finalul summitului lor virtual de marti, informeaza…

- ​​Premier și în cursa pentru șefia PNL, Florin Cîțu evita un raspuns tranșant în privința planurilor sale politice viitoare. Întrebat la TVR daca vizeaza funcția de președinte al României, Cîțu a raspuns în stilul lui Iohannis: „Pas cu pas”. Anterior…

- Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecator, analizeaza din punct de vedere juridic decizia Biroului Politic Național al PNL de a-i acorda premierului Cițu o derogare de la prevederile statutare ale partidului. Cițu nu are cei cinci ani vechime prevazuți in statut pentru a putea candida la președinția…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in ședința de miercuri, 18 august, o derogare de la prevederile statutare, prin care i se permite premierului Florin Cițu sa candideze la președinția partidului deși nu are cinci ani vechime in partid. Pentru derogare au votat toți cei 49 de membri prezenți.…

- Decizia referitoare la Tokyo a fost luata pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID-19. Miercuri, autoritațile din Tokyo au raportat 920 de cazuri noi, iar pana joi dupa-amiaza alte 896 cazuri noi, potrivit portalului corona.help. Tokyo, cea mai populata metropola din lume, a avut parte de cele…

- CEO-ul Nissan, Makoto Uchida, a declarat miercuri în fața unui judecator japonez ca fostul președinte al companiei, Carlos Ghosn, deținea prea multa putere, nu ținea cont de sfaturile altora și a ramas în fruntea companiei prea mult timp, relateaza Fox Business.Uchida a relatat în…

- Unele competitii din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august) ar putea avea loc cu portile inchise, dupa cum a anuntat un cotidian japonez. Aceasta deoarece autoritatile sunt ingrijorate in legatura cu actuala crestere a cazurilor de Covid-19 din capitala nipona, potrivit AFP. Organizatorii…

- Vlad Ardeleanu, fondatorul lanțului de clinici Medima Health și asociat in mediul local de business cu mai multe afaceri de succes precum Artima, A&D Pharma, Carrefour și Superbet, a facut vineri, 2 iulie, un anunț surpriza – candideaza la președinția Federației Romane de Șah (FRS). Vlad…