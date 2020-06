Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 350.000 de morti in lume, dintre care peste trei sferturi in Europa si Statele Unite, potrivit unui bilant intocmit miercuri, la ora 6.00 GMT (9.00, ora Romaniei), din surse oficiale de AFP, conform news.ro.Ludovic Orban cere depunerea unei plangeri penale,…

- Peste 4,5 milioane de cazuri de COVID-19 au fost declarate oficial in intreaga lume, dintre care aproape trei sferturi in Europa si Statele Unite, potrivit unui bilant intocmit de agentia France Presse, citat de digi24.ro.Au fost inregistrate in total cel putin 4.503.

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a cel putin 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP sambata, la ora 15:30 GMT, pe baza unor cifre oficiale.In…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 180.000 de persoane in lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale. In total, 180.289 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.596.383 de cazuri, dintre…

- Peste 2.500.000 de cazuri de coronavirus au fost declarate oficial la nivel mondial. Peste 80% sunt in Europa si in Statele Unite, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale si publicat marti, la 16:30 GMT.

- In total, 131.319 de decese au fost recenzate in lume, pentru 2.029.917 de cazuri, dintre care 88.716 in Europa (1032.227 cazuri), continentul cel mai afectat. Statele Unite a inregistrat cel ami mare numar de morti (26.950), inaintea Italiei - 21.645, a Spaniei - 18.579 si a Frantei - 17.167.

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…