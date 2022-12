Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și consolida disuasiunea nucleara, Beijingul și-a echipat submarinele cu JL-3, o racheta intercontinentala de noua generație capabila sa atinga mai ușor Statele Unite, a anunțat un amiral american. In Asia, Coreea de Nord nu este singura care iși dezvolta arsenalul nuclear. Pas cu pas, China…

- Alexandru Lazescu, in dialog cu fostul rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza, profesorul universitar Vasile Isan. Principalele teme de discutie sunt conturate in jurul unui numar de intrebari fundamentale. Ne indreptam, din nou, ca in perioada Razboiului Rece, catre o lume cu doua blocuri in…

- Un tren a trecut granita din Coreea de Nord in Rusia vineri, la doua zile dupa ce Statele Unite au afirmat ca au informatii ca Phenianul trimite pe ascuns Rusiei proiectile de artilerie pentru razboiul din Ucraina, spun experti din Washington care se bazeaza pe imagini din satelit, potrivit Reuters.

- Rusia incearca sa compenseze infrangerile inregistrate in Ucraina pe campul de lupta distrugand infrastructuri vitale pentru a supune aceasta tara si a-i face populatia sa „inghete” pe timpul iernii, a denuntat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit agenției France Presse, preluata…

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, amenințare mentionata de Moscova, au afirmat luni, intr-o declaratie comuna, ministrii de externe din Franta, Regatul Unit si Statele Unite.

- Profesorul Andrei Marga, fost ministru de Externe, revine cu o noua analiza dedicata razboiului din Ucraina. In cadrul analizei el susține a trecut vremea consultarilor de catifea și a diplomației de salon și ca e timpul pentru realism politic. El susține ca victoriile militare pe campul de lupta sunt…

- Coreea de Nord a tras inca doua rachete balistice joi – a sasea astfel de lansare in mai putin de doua saptamani. Phenianul a descris miercuri recentele lansari drept „simple masuri de contracarare” la exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud. Marti, Phenianul a lansat o racheta asupra Japoniei,…

Statele Unite au criticat aspru Rusia si China, acuzandu-le ca actioneaza drept catalizatori pentru Coreea de Nord, protejand tara de sanctiuni mai puternice din partea Consiliului de Securitate al ONU, anunța RADOR.