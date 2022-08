Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict pe scara larga intre China și Statele Unite din cauza Taiwanului ar duce la pierderi uriașe in nave și avioane pentru forțele americane. Concluzia aparține unui grup de reflecție din Washington, relateaza Antena 3. Analiștii grupului estimeaza ca, in cele din urma, SUA și Taiwan, la care…

- O femeie din China spune ca a fost reținuta de poliție ore in șir și acuzata ca a vrut „sa provoace scandal” dupa ce a purtat un kimono japonez și a facut fotografii pe o strada din orașul Suzhou, potrivit The Guardian. Femeia purta kimonoul și o peruca in timp ce pretindea ca este un personaj cunoscut…

- Justiția a autorizat spitalul sa opreasca tratamentele de ținere in viața a unui adolescent declarat in moarte cerebrala. Parinții se opun acestei decizii. O drama relatata de presa internaționala. Din luna aprilie, Archie, in varsta de 12 ani, este in coma intr-un spital din Londra. Declarat in moarte…

- Și in Japonia au ajuns temperaturile record pentru aceasta luna a anului, inregistrate zilele astea prin Europa. Sezonul ploios a fost luat, practic, cu asalt, de canicula. Acest lucru a determinat guvernul sa ceara cetațenilor sa stinga luminile și sa evite risipa de energie, asta inclusiv in capitala…

- O femeie din Timișoara a platit unei agenții de turism suma de 4000 de euro pentru a beneficia de o vacanța de vis, in Zanzibar, alaturi de fiica sa. Cele doua nici nu au vazut Zanzibarul, dar au ramas și cu buza umflata și cu banii luați. Pe 7 februarie 2020, inainte de pandemia de Coronavirus, o femeie…

- In weekend, la „Gradina Japoneza” amenajata in cadrul Gradinii Botanice din Galați va fi deschisa cea de a 25-a editie a expoziției temporare „Expo-Flora”, care in acest an are ca tematica lumea celor pasionaților de cultivarea „bonsai”, plante miniaturizate. Timp de trei zile, publicul va putea admira…

- Varsta este doar un numar. Asta spun mulți, inclusiv tanarul Giuseppe D’Anna, de 19 ani, care a cerut-o in casatorie pe iubita lui care are nici mai mulți, nici mai puțini, de 76 de ani. Giuseppe D’Anna a facut inconjurul planetei dupa ce a postat pe contul sau de Tik Tok cererea in casatorie pe care…

- In prezent, Inna este una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei muzicale din Romania. Dupa concerte in toata Europa, dar și in afara continentului, fiind deja vedeta in Mexic, Japonia, America, Malaysia sau Chile, Inna canta și in propria țara. Inna a starnit un val de huiduieli la ultimul…