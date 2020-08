Japonia a comemorat joi primul atac nuclear din istorie, care a avut loc in urma cu 75 de ani la 6 august 1945 la Hiroshima, in contextul particular al pandemiei de coronavirus ce a fortat limitarea in acest an a omagiilor aduse victimelor, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Supravietuitori ai bombei atomice, descendenti ai victimelor, prim-ministrul japonez Shinzo Abe si cativa reprezentanti oficiali straini au participat la principala ceremonie de comemorare, la inceputul diminetii la Hiroshima (vestul Japoniei), majoritatea purtand masti.



Marele public, pe de alta parte,…