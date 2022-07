Japonia: Alegeri pentru Senat, umbrite de asasinarea fostului premier Shinzo Abe

Stiri pe aceeasi tema

- Japonezii au mers la urne, duminica, pentru a-și alege noi reprezentanți in Camera Consilierilor (camera superioara a parlamentului din Japonia – n. red.), in cadrul unui scrutin desfașurat in umbra asasinarii lui Shinzo Abe, chiar in timpul unui eveniment de campanie, vineri. Sondajele de la ieșirea…

- Alegatorii japonezi au inceput sa voteze duminica pentru reinnoirea a jumatate din camera superioara a parlamentului. Alegerile sunt eclipsate in mare masura de asasinarea fostului prim-ministru Shinzo Abe in urma cu doua zile, in timpul unui miting electoral la Nara, transmite AFP citata de Agerpres.…

- Polițiștii care investigheaza uciderea lui Shinzo Abe precizeaza ca suspectul avea ranchiuna fața de ”o organizație specifica” și l-a impușcat pe fostul premier al Japoniei crezand ca acesta facea parte din grupul respectiv, relateaza BBC . Anchetatorii nu au dat detalii despre organizația pe care barbatul…

- Perspectivele economice globale s-au inrautațit substanțial din februarie 2022, cu o creștere preconizata mai mica și o incertitudine mai mare, potrivit unui raport Euromonitor, transmis cotidianului național “Romania libera”. In scenariul de baza, creșterea PIB real global este de așteptat sa scada…

- Peste 500 de civili sunt ținuți ostatici de catre forțele rusești in Kherson, au anunțat surse ucrainene, potrivit Sky News. Citand-o pe reprezentanta permanenta a președintelui Ucrainei in Crimeea, Tamila Tasheva, Ukraine World a declarat ca 300 de oameni au fost reținuți in interiorul orașului, in…

- Prețurile cerealelor se mențin la niveluri foarte ridicate in raport cu media istorica. Printre factori se numara seceta și agresiunea Rusiei in Ucraina, explica Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. In Europa, pe bursa franceza, graul a ajuns, ieri, la 431,75 EUR/tona, aproape…

- Fondul Monetar Internațional(FMI) și-a redus marți (19 aprilie) previziunile privind creșterea economica globala cu aproape un punct procentual, invocand razboiul Rusiei in Ucraina și avertizand ca inflația este acum un „pericol clar și prezent” pentru multe țari. Razboiul este de așteptat sa incetineasca…

- Instructorii armatei americane folosesc deja lectiile din razboiul Rusiei din Ucraina in programe de pregatire a soldatilor pentru potentiale conflicte viitoare, cu adversari precum Rusia sau China, relateaza Associated Press .