Japonia a lansat sambata prima sa unitate de infanterie marina care va fi insarcinata cu apararea insulelor pe care Tokyo si Beijingul si le disputa in Marea Chinei de Est, informeaza AFP. Multa vreme, Japonia a fost reticenta sa creeze o unitate de lupta amfibie din cauza Constitutiei sale pacifiste, adoptata in 1947, care ii interzice sa foloseasca forta pentru a solutiona diferende internationale. Dar cresterea puterii militare a Chinei in regiune a schimbat datele problemei, noteaza AFP. Cu sediul la Sasebo, in vestul arhipelagului nipon, si cu un efectiv de 2.100 de militari, brigada amfibie…