Japonia a aprobat primul medicament pentru avort, cu o întârziere de zeci de ani Ministerul Sanatații din Japonia a aprobat prima pilula pentru avort din statul asiatic, la zeci de ani dupa ce a devenit disponibila in majoritatea statelor occidentale, scrie CNN . Comisia farmaceutica a ministerului a acordat vineri aprobarea pentru MeFeego Pack, o pilula fabricata de compania farmaceutica britanica Linepharma, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Medicamentul a fost analizat la minister de mai bine de un an. Au fost mai multe intalniri pentru a stabili daca accesul la acest medicament va fi sau nu autorizat spre vanzare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de experți din cadrul Ministerului japonez al Sanatații a aprobat prima pilula de avort din Japonia, un pas important pentru drepturile reproductive, la zeci de ani dupa ce alte țari au pus la dispoziție pe scara larga medicamente pentru avort, scrie CNN.Comisia farmaceutica a ministerului a…

- Ministerul japonez al Sanatatii, Muncii si Afacerilor Sociale a aprobat accesul la pilula de avort in arhipelag. Pana acum, femeile nu aveau acces la avorturi pe cale medicamentoasa in Japonia, relateaza presa internationala.Medicamentul a fost analizat la minister de mai bine de un an. Au fost mai…

- Analizatoare automate ale gazelor și electroliților in sange urmeaza a fi livrate la 58 de instituții spitalicești raionale, republicane și municipale. Dispozitivele de ultima generație, 75 la numar, au fost distribuite astazi, in cadrul solemnitații desfașurate la Spitalul Clinic Balți, cu participarea…

- Ministrul Energiei a afirmat ca pe energie nucleara exista un proiect cu americanii, pentru reactoarele mici, unde sunt in faza de design, termenul fiind anul 2028, iar pentru cele doua reactoare de la Cernavoda termenul este 2030 si 2031. Virgil Popescu a amintit si Japonia, precizand ca presedintele…

- „Din cele 12 obiective de investitii, anexa la bugetul aprobat al Ministerului Sanatatii in perioada 2014 – 2021, au fost finalizate doar sapte obiective, celelalte fiind in curs de realizare. Nu s-a construit nicio unitate sanitara noua cu paturi, cu exceptia reamenajarii Institutului Regional de Oncologie…

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Comisia de ancheta privind achizițiile publice efectuate in sectorul sanitar pe durata pandemiei a decis solicitarea Ministerului Sanatații și Parchetului General date privind persoanele responsabile de achiziții și dosarele deschise pentru perioada pandemiei și stadiul acestora.