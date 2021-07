Japonia a activat alerta maximă în sud-vestul ţării pentru ploi puternice Autoritatile nipone au activat sambata alerta maxima in mai multe municipii din sud-vestul tarii, dupa ce Agentia Meteorologica din Japonia (JMA) a avertizat cu privire la ploi torentiale care au inceput deja sa cada asupra regiunii, relateaza EFE.



A fost activata alerta de nivel 5 - cea mai inalta in caz de dezastru natural - in mai multe prefecturi din Kumamoto, Miyazaki si Kagoshima (toate in insula Kyushu) unde locuiesc aproximativ 245.000 de persoane, potrivit agentiei Kyodo.



Alerta 5 implica faptul ca cei care nu au fost evacuati sa se adaposteasca in cel mai sigur… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

