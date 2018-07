Stiri pe aceeasi tema

- Joe Jackson, tatal lui Michael si Janet Jackson, patriarhul si managerul muzical al familiei Jackson, a decedat la varsta de 89 de ani, informeaza contactmusic.com. Joe Jackson, tata a 11 copii, a murit miercuri, la un spital din Las Vegas, unde a fost dus cu cancer in faza terminala. Nepotul sau, Taj…

- Presa americana a transmis vineri informatii privind starea de sanatate a tatalui lui Michael Jackson in varsta de 89 de ani. Jermaine Jackson, unul dintre copiii lui, a negat insa intr-un mesaj publicat pe Twitter ca tatal lui s-ar afla pe patul de moarte. „Sanatatea tatalui meu nu este bun,…

- Janet Jackson, dezvaluiri despre lupta infricoșatoare cu depresia prin care a trecut multa vreme. Artista a destainuit intr-un editorial de unde a pornit tot chinul ei. Cantareața americana Janet Jackson , in varsta de 52 de ani, a dezvaluit intr-un editorial scris pentru revista Essence ca s-a luptat…

- Cantareata americana Janet Jackson a contactat politia pentru a se asigura ca fiul sau in varsta de un an si jumatate, care isi petrecea weekendul cu tatal lui, este in siguranta, potrivit closermag.fr.

- Nici a treia casnicie nu a fost cu noroc pentru Janet Jackson. Artista a divorțat de omul de afaceri Wissam Al Mana la doar trei luni dupa ce a adus pe lume un baiețel, iar relația lor se degradeaza tot mai mult pe masura ce trece timpul, asta daca ținem cont de faptul ca Janet i-a trimis acasa un echipaj…