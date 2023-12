Jandarmii vor putea scoate din plen parlamentarii scandalagii Parlamentarii scandalagii vor putea fi sancționați! Camera Deputaților are in vedere introducerea unor sancțiuni mai aspre pentru parlamentarii scandalagii, inclusiv posibilitatea scoaterii acestora din sala cu jandarmii. Camera Deputaților are in vedere modificarea regulamentului in așa fel incat jandarmii sa poata fi prezenți la ședințele de plen. Daca parlamentarul nu-și schimba atitudinea in urma atenționarilor președintelui de ședința, atunci jandarmii pot interveni. Propunerea de modificare a regulamentului vine la scurt timp dupa ce, in urma cu numai o saptamana, anumiți parlamentari s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

