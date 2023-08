Jandarmii montani în acțiune de informare a turiștilor Jandarmii montani de la posturile Pestera si Zanoaga au desfasurat o actiune de informare a turistilor cu privire la prevenirea faptelor antisociale incidente prevederilor legale referitoare la efectuarea activitaților de picnic in mediul montan, dar si la pericolele la care isi pot expune sanatatea si siguranta prin camparea in locuri neamenajate. Activitatile s-au desfasurat in [...] The post Jandarmii montani in acțiune de informare a turiștilor first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

