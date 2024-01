Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de camioane prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a fost reluat incepand din noaptea de vineri spre sambata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, Roxana Botezatu. Masura a fost luata ca urmare a retragerii vehiculelor protestatarilor, care…

- Traficul in Vama Siret a fost reluat, in noaptea de vineri spre sambata, fiind permisa intrarea camioanelor dinspre Ucraina. Numarul TIR-urilor care asteapta sa intre in tara este foarte mare.”In data de 19.01.2024, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si Gruparii de…

- Aproximativ 100 de fermieri continua miercuri, 17 ianuarie 2024, protestul in apropierea Vamii Siret, cu peste 50 de tractoare, sase TIR-uri si 15 mașini. Coloana de camioane blocate pe DN 2, la iesirea din Romania spre Ucraina, a ajuns la aproximativ 20 de kilometri.

- Aproximativ 100 de persoane continua protestul in apropierea Vamii Siret, cu peste 50 de tractoare, sase TIR-uri si 15 autoturisme, au precizat reprezentantii Jandarmeriei Suceava, care au adaugat ca a inceput activitatea de procesare a TIR-urilor din Siret catre Ucraina.“Cu privire la manifestarea…

- Protestele transportatorilor si fermierilor continua la Afumati si Vama Siret, miercuri fiind cea de-a opta zi de la declanșarea acțiunii. Traficul este restricționat in doua județe, la acest moment, anunța Infotrafic. Miercuri dimineata, erau masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la…

- La Constanța, protestatarii nu cedeaza. Zeci de camioane au blocat mai multe porti de acces in Portul Constanta pentru a doua seara consecutiv. La poarta cinci, s-a iscat insa un scandal uriaș intre manifestanți și oamenii legii. 50 de șoferi au ramas fara permis, iar protestatarii susțin ca jandarmii…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- Traficul autoturismelor la granita Romaniei se desfasoara in conditii normale la ora 7:00. Sunt insa blocaje mari la iesirea din tara a camioanelor, in special la frontierele cu Bulgaria, Republica Moldova si Ucraina. Astfel, soferii sunt nevoiti sa astepte cinci ore la Calafat, Giurgiu, Isaccea, Sculeni…