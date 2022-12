Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, are 21 de ani, iar in prezent are o relație buna cu tatal ei. Tanara este studenta la facultate in Capitala și de cateva luni locuiește singura, asta dupa ce tatal ei i-a cumparat un apartament in București. In cadrul unei emisiuni TV, tanara a povestit detalii…

- Denise Rifai a vorbit despre legatura dintre ea și Dan Bittman, dupa ce artistul i-a oferit un inel in emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Ulterior s-a speculat ca cei doi ar avea o relație amoroasa. In cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! , Denise Rifai a vorbit despre momentul cu Dan Bittman…

- FOTO| Jandarmii din Alba au donat sange in cadrul campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața”: ”Fiecare gest poate insemna enorm pentru cei care au cu adevarat nevoie” Jandarmii din Alba au donat vineri sange in cadrul campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața”: ”Fiecare gest poate insemna enorm pentru…

- „DONEAZA SANGE! SALVEAZA O VIAȚA!” „Astazi ne-am alaturat campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!” organizata la nivel național de Jandarmeria Romana. Jandarmii argeșeni s-au mobilizat din nou și vin in sprijinul bolnavilor care au nevoie de transfuzii de sange. Prin gestul lor simplu, dar de mare…

- ”In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac, eveniment in care au fost implicate un automarfar si un microbuz pentru…

- Mai multi turisti care sambata au intrat cu doua ATV-uri in Parcul National „Piatra Craiului” au fost amendati de catre jandarmi, pe motiv ca au circulat cu vehiculele intr-o zona protejata. Valoarea totala a amenzilor aplicate sambata de catre jandarmii brasoveni pentru aceasta contraventie se ridica…

- Sase tineri, intre care și minori, au fost raniți grav intr-un accident rutier, care a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Dej, județul Cluj. „Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04:30, iar la fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- "Duminica dupa-amiaza, jandarmii vranceni au fost sesizati prin numarul unic de urgenta 112 despre faptul ca, pe bulevardul Bucuresti din Municipiul Focsani, un barbat ameninta trecatorii cu un satar. Echipajul s-a deplasat la fata locului si a intervenit cu promptitudine, oprindu-l pe barbat din actiunea…