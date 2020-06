Jandarmii au încercat să oprească protestul de la DGASPC! Anunțul este facut de Federația Columna – al carui membru este și Sindicatul Protecției Copilului Giurgiu – care a emis un comunicat de presa: ”Astazi, 16 iunie 2020, SINDICATUL PROTECȚIEI COPILULUI GIURGIU protesteaza in mod pașnic, civilizat, IN INCINTA DGASPC GIURGIU, pentru faptul ca peste 900 de salariați ai instituției NU AU MAI INCASAT SALARIALE DE 2 LUNI DE ZILE; Invocand starea de alerta, reprezentanții Jandarmeriei, s-au prezentat la ora 9.30 la sediul DGASPC Giurgiu și au incercat sa opreasca acțiunea, motivand ca aceasta contravine prevederilor legale in vigoare. ESTE INADMISIBIL ca… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

