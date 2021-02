Stiri pe aceeasi tema

- De noaptea minții! Un preot a fost AMENDAT de jandarmi pentru ca le-a transmis sa ajunga in Rai cu toata familia. Gestul, luat ca o injuratura Incident aparte in Cluj. Un preot care se afla in Piața Garii din Cluj-Napoca pentru a-și conduce copiii la tren a fost oprit de un echipaj de jandarmi pentru…

