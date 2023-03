Doi jandarmi au fost raniți, dupa ce arma unuia s-a descarcat din greșeala cand erau in misiune in noaptea de miercuri spre joi. In urma incidentului, unul dintre jandarmi a fost ranit la mana, iar altul in abdomen. Jandarmii erau pe urmele unor hoți de fier Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce […] The post Jandarmi aflați in misiune, impușcați accidental. Cum se simt ofițerii / S-a deschis o ancheta first appeared on Ziarul National .