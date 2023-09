Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a facut o declarație importanta, astazi, cu informații pentru bacauanii care locuiesc in apartamentele ANL. Conform anunțului sau, in urmatoarea ședința de consiliu programata pentru 28 septembrie, se va vota declanșarea procesului prin care chiriașii actuali ai…

- Controversele in jurul amplasarii unei statui a regelui maghiar Ladislau in Oradea au starnit ample discuții in randul populației, iar intrebari privind demolarea statuii lui Mihai Viteazul cu ani in urma au inceput sa fie ridicate. Autoritațile locale au lasat sa treaca o perioada considerabila inainte…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” Bacau anunța deschiderea inscrierilor pentru Institutul de Instruire a Personalului in domeniul Situațiilor de Urgența in anul academic 2023-2024 Bacau, 18 august 2023 – Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” din Bacau…

- Incepand cu luna septembrie, compania aeriana Wizz Air va crește frecvența de operare a zborurilor catre destinația Milano (Malpensa), oferind astfel un zbor suplimentar. Zborurile catre/din Milano (Malpensa) vor fi disponibile in luna septembrie in fiecare zi de luni, joi și vineri. De asemenea, pasagerii…

- Primaria Bacau anunța intensificarea controalelor pentru parcarile publice cu plata. Conform regulamentelor de exploatare a parcarilor, utilizatorii sunt obligați sa achite taxa pentru parcarea vehiculelor. Pentru a facilita procesul de plata, Primaria a implementat diverse metode de plata. Astfel,…

- Lacul de la Valea Uzului, situat in județul Bacau, a fost recent subiectul unor informații ciudate in mass-media. Antena 3 CNN a publicat un articol alarmant, susținand ca lacul a secat in urma unui val de canicula, amenințand sa priveze zeci de mii de romani de apa. “Peisaj apocaliptic in Bacau. Un…

- In primul weekend din luna iulie, pompierii bacauani au raspuns unui numar de 54 solicitari primite in dispeceratul integrat ISU-SAJ. Astfel, in intervalul 30 iunie-03 iulie a.c., pompierii militari au intervenit pentru lichidarea a șapte incendii, in 25 de cazuri pentru acordarea primului ajutor medical,…

- Cand vine vorba de mișcarile ecologiste, lumea intreaga pare sa fie subjugata de un nou trend care promoveaza o abordare cu totul speciala: sa umbli cu aceiași chiloți timp de o saptamana intreaga, cu scopul de a proteja mediul inconjurator. Evident, daca nu-ți speli lenjeria, folosești mai puțin detergent…