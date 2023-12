Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm de la Brigada Speciala a fost prins cu droguri in rucsac, la nicio luna dupa ce o fosta purtatoare de cuvant a instituției a fost prinsa cu cocaina in geanta. Tanarul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina, intr-o localitate din Cluj. Tanarul le-a spus polițiștilor ca rucsacul…

- Un jandarm de la Brigada Speciala din Cluj a fost prins in trafic, in urma unui control de rutina cu droguri și un cantar. Polițiștii au controlat mașina și au gasit rucsacul, dar tanarul a spus ca nu este al lui, ci este al unui prieten.Conform informațiilor, barbatul lucreaza la Brigada Speciala…

- Tanara care a fost prinsa cu droguri in poșeta, angajata a Jandarmeriei Romane, a facut primele declarații. ”Tot ceea ce s-a intamplat, tot ceea ce pot sa va spun este ca doar am fost omul nepotrivit, in momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vina. Nu erau ale mele”, acestea au fost primele declarații…

- Barbat retinut dupa ce a vandut canabis in Cluj-Napoca: a fost prins conducand drogatUn barbat a fost retinut dupa ce a vandut canabis in Cluj-Napoca, de asemenea, fiind prins conducand drogat, se arata intr-un comunicat al DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, remis joi AGERPRES. "La data de…

- Un tanar de 20 de ani, din Cluj-Napoca, a fost prins cu droguri la proba practica pentru obținerea permisului de conducere, potrivit autoritaților. „La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au constatat ca un candidat, aflat…

- Un tanar din Cluj-Napoca a fost prins cu droguri la examenul auto. Cand i-a inmanat actul de identitate polițistului, el i-a dat din greșeala și pungulița cu praf alb. Citește și: Turist francez, cautat de salvamontiști dupa ce a disparut in munți Un tanar de 20 de ani susținea proba de condus a examenului…

- Un tanar din Cluj-Napoca a fost prins cu droguri la examenul auto. Cand i-a inmanat actul de identitate polițistului, el i-a dat din greșeala și pungulița cu praf alb. Intamplarea a avut loc luni dimineața, in municipiul Cluj-Napoca. Un tanar de 20 de ani susținea proba de condus a examenului pentru…

- Un barbat din judetul Satu Mare a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce politistii de frontiera au descoperit in masina acestuia 80 de grame de droguri si un cantar de mare precizie, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Potrivit…