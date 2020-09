Stiri pe aceeasi tema

- Bloggerița Geanina Staicu-Avram, cunoscuta drept Jamila Cuisine, a anunțat, joi, pe Facebook, ca a fost diagnosticata cu COVID-19. La postare, ea a atașat și buletinul de analize."Dragii mei, vreau sa impartasesc cu voi un lucru foarte personal despre care mi-e inca foarte greu sa vorbesc.…

- O fetita de 12 ani din Oradea, infectata cu Covid-19, a insistat sa fie internata și tratata in spital pentru a nu-i transmite virusul și mamei, grav bolnava, scrie Bihoreanul. Fetița s-a infectat de la o prietena care era asimptomatica și a insistat sa se interneze, desi mama sa voia sa stea acasa.…

- O femeie de 35 de ani din Minnesota infectata cu noul Covid-19 și ventilata mecanic a murit imediat dupa ce și-a nascut fetița, fara sa o mai vada, scrie Daily Mail, potrivit MEDIAFAX.Aurora Chacon Esparza, in varsta de 35 de ani, a fost internata la Spitalul Nord Memorial din Brooklyn Center…