Stiri pe aceeasi tema

- Doua rusoaice au fost lasate fara o avere fabuloasa, cand erau la coada pe aeroportul din Barcelona. In doua valize aveau bijuterii de 8,5 milioane de euro. Doar un inel cu un diamant uriaș valora 4,5 milioane. In valize, cele doua mai aveau un ceas Bulgari in valoare de 800.000 euro, o broșa Chanel…

- Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a murit, ieri, la varsta de 56 de ani. Informația a fost confirmata de familia artistei, potrivit BBC. Ultimul mesaj pe Twitter al cantareței, postat cu doar cateva zile inaintea morții sale, era despre cat de mult ii este dor de fiul ei, Shane O’Connor, care a murit…

- „Oppenheimer” este filmul in care Christopher Nolan a regizat pentru prima data in cariera sa scene intime. Regizorul in varsta de 52 de ani, nominalizat la Oscar, a vorbit cu cei de la Insider, miercuri, despre ce a presupus realizarea acestui nou lungmetraj atat de laudat de critici…https://www.filmnow.ro/stiri/christopher-nolan-a-regizat-primele-scene-intime-din-cariera-sa-in-oppenheimer-ce-spune-cineastul-despre-legatura-dintre-cillian-murphy-si-florence-pugh-111065…

- Regizorul James Cameron a vorbit recent pe Twitter despre tragedia Titan pentru a opri speculațiile conform carora ar intenționa sa lucreze la un priect despre implozia catastrofala care a ucos cinci persoane, luna trecuta.

- Intreprinderea americana OceanGate, care exploata submersibilul Titan și care a facut implozie cu cinci persoane la bord in apropiere de epava Titanicului, a anunțat, intr-un mesaj postat pe site, ca si-a ”suspendat explorarile si operatiunile comerciale”, relateaza AFP.Titan, un mic submersibil, cu…

- Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi. Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste, Meta este pregatita sa lanseze Threads, o noua retea sociala prin care incearca sa capitalizeze nemultumirea utilizatorilor…

- James Cameron, regizorul filmului „Titanic”, spune ca vestea despre explozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, potrivit CNN. Cineastul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar fi dorit sa fi tras un semnal de alarma mai devreme, marturisind ca din punctul lui de vedere designul…

- Garda de Coasta a confirmat ca au fost auzite mai multe zgomote subacvatice, dar nu este clar daca acestea provin de la submersibil. Potrivit CNN, ar fi vorba despre zgomote regulate, „ca niște batai”. Experții și echipamentele care le-au studiat au indicat „ca zgomotul este potențial generat” de ocupanții…