- Canadienii Michael Spavor si Michael Kovrig, acuzati de spionaj in China in acelasi an, au sosit in Canada. Michael Spavor and Michael Kovrig are home. Hugs from the PM are in order. Congrats to our Wendell Tenove and for capturing this moment. — Michel Boyer (@BoyerMichel) Beijingul dezminte ca i-a…

- O criza diplomatica între China si Occident pare sa se încheie, dupa eliberarea a doi canadieni încarcerati în China si a directoarei Huawei Meng Wanzhou, care a parasit Canada, unde era retinuta din 2018, în urma unui acord cu justitia americana, relateaza BBC News și…

- Directorul financiar Huawei, Meng Wanzhou, a ajuns la un acord cu procurorii americani pentru a pune capat cazului de frauda bancara impotriva ei, au declarat vineri procurorii americani, o miscare care ar trebui sa ii permita sa paraseasca Canada si sa amelioreze un punct de tensiune intre China si…

- Meng a fost arestata la Aeroportul International Vancouver in decembrie 2018, pe baza unui mandat american, si a fost pusa sub acuzare pentru acuzatii de frauda bancara si bancara pentru presupusa inducere in eroare a bancii HSBC () in legatura cu relatiile comerciale ale gigantului de echipamente de…

- Canada a respins miercuri decizia instantei chineze în cazul cetateanului canadian Michael Spavor, condamnat la 11 ani de închisoare pentru spionaj, relateaza AFP și Agerpres. ''Condamnam aceasta decizie. Exista posibilitatea de a face apel. Acest lucru va fi discutat cu avocatii…

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla „intr-un impas” si Washingtonul trebuie sa inceteze „demonizarea” Beijingului, a afirmat ieri un lider chinez, in cursul primei vizite in China a unui inalt oficial din administratia Biden, noteaza AFP și Agerpres. Fundamental, pentru ca americanii vad…

