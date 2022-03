Raportul privind situația vaccinurilor anti-Covid achiziționate sau in curs de achiziționare arata cel mai mare jaf din bugetul țarii. Astfel, pe langa cantitațile uriașe și sumele enorme pe care trebuie sa le plateasca Romania, lipsesc vaccinuri in valoare de 20 milioane de euro. Guvernul Cițu a cumparat anul trecut 32 milioane de doze, din care […] The post Jaful secolului in Romania. Vaccinuri de 20 milioane de euro, disparute fara urma first appeared on Ziarul National .