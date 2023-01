Jaful anului, organizat de un ucrainean: un tablou în valoare de 1,5 milioane de euro a fost furat dintr-un muzeu Un ucrainean este judecat in Franța, fiind acuzat ca a pus la cale furtul unui tablou de 1,5 milioane de euro descoperit intr-o casa din Kiev, la un an dupa ce a disparut dintr-un muzeu din Nancy, inforemaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Un magnat ucrainean, cautat in cadrul unei ample anchete privind deturnarea de fonduri, a fost reținut intr-o stațiune de schi din Franța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- UniCredit Bank a incheiat cu succes o noua emisiune de obligatiuni corporative in lei (de rang senior, negarantate), printr-o oferta derulata in data de 16 decembrie 2022, a anuntat miercuri banca, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Primaria Municipiului Timisoara a anuntat ca reprezentantii Comisiei Europene vor propune decernarea premiului Melina Mercouri, Timisoarei. Premiul are o valoare de 1,5 milioane de euro si este acordat pentru programul Timisoara, Capitala Europeana a Culturii. Banii ar urma sa soseasca la Timisoara…

- Departamentul american al Apararii anunța ca va vinde rachete in valoare de 323 de milioane de dolari (aproximativ 319 milioane de euro) candidatului la aderarea la NATO, Finlanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sucursala Regionala CF Craiova are in derulare, la ora actuala, lucrari de reparatii linii, aparate de cale, instalatii si modernizare treceri la nivel, in valoare de 32,05 milioane de lei, informeaza CFR S.A., intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata, in timpul primei sale vizite la Kiev, un pachet de 50 de milioane de lire sterline destinat apararii aeriene a Ucrainei, potrivit Downing Street, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tablou de Marc Chagall, care figureaza printre 15 opere furate de nazisti si restituite de Franta mostenitorilor familiilor jefuite, a fost vandut marti seara pentru 7,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Phillips, la New York, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Milioane de caini și de pisici sunt abandonate de proprietari, pe masura ce inflația și facturile la energie cresc costul vieții peste tot in lume, potrivit mai multor publicații din SUA, UK, Australia, Franța ș.a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…