Jaf de un milion de euro în plină stradă, în Prahova. Tâlharii fac parte dintr-o grupare periculoasă de interlopi din București Doi patroni, soț și soție, ai unei case de schimb valutar din municipiul Campina au fost atacați in plina strada și jefuiți de aproape un milion de euro. Jaful a avut loc in septembrie anul trecut, dar talharii au fost prinși la mai bine de jumatate de an, dupa o acțiune de amploare organizata joi in București, Prahova și Dambovița. Patru persoane au fost reținute dupa o serie de audieri care au avut loc, in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Ploiești. Potrivit unor surse apropiate anchetei, talharii fac parte dintr-o grupare cunoscuta din București, perchezițiile avand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

