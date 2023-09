Stiri pe aceeasi tema

- Apelul a avut loc in jurul orei 24 iar o patrula de poliție a mers la fața locului pentru a vedeadespre ce este vorba. Oamenii legii spun ca au inceput cautarile. „La data de 18 septembrie a.c., polițiștii ieșeni au fost sesizați prin apel unic de urgența 112 cu privire la faptul ca intr-o stație […]…

- DE NECREZUT… Un barbat de 41 de ani din Barlad a fost atacat de tigru de la Gradina Zoologica, dupa ce a provocat animalul in repetate randuri. Barladeanul era baut bine, spun cei de la Ambulanța, care au ajuns urgent la ZOO dupa ce bețivanul inconștient și-a bagat piciorul printre gratiile cuștii.…

- Un barbat din Neamt, gelos nevoie mare, i-a dat foc femeii care-l ingrijea, turnand peste ea un lichid inflamabil. Sentinta aplicata de judecatori este definitiva, fiind cu executare in penitenciar. Condamnarea a fost decisa zilele trecute la Curtea de Apel Bacau, dupa ce Constantin Bobric, in varsta…

- Politistii din Roman au efectuat doua perchezitii domiciliare la o femeie acuzata ca a inselat un barbat caruia i-a vandut medicamente in valoare de 60.000 de euro. „Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in perioada 2021-2023, o femeie in varsta de 44 ani, din Gadinti, i-ar…

- O tamponare violenta, in care au fost implicate doua masini din Suceava, a avut pe DN 15C, care face legatura intre orasele Piatra Neamt si Targu Neamt. Sase victime au fost in acest accident. Nedoritul eveniment a avut loc luni, 7 august 2023, la Cracaoani (Neamț). La ora 7.00, Inspectoratul pentru…

- PAZA… Miercuri este prima zi a Festivalului “Hora din Strabuni”, astfel ca, pentru a oferi spectatorilor un climat de siguranța, jandarmii vaslueni au ieșit in strada pentru a asigura ordinea și liniștea publica. De asemenea, efective marite de polițiști, pompieri și poliție locala se vor afla in mijlocul…

- INCREDIBIL… Scene șocante in localitatea Gara Banca. Un barbat beat turta s-a urcat pe un stalp de telecomunicații cu o inalțime de aproximativ 50 metri și a inceput sa amenințe ca se sinucide și se arunca in gol. Supararea barbatului era ca soția iși luase copiii și il parasise. Intr-un final, negociatorul…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Putna, județul Suceava, a murit strivit de propriul cal, in timp ce participa la filmarea unui videoclip muzical. Gheorghe C., cunoscut crescator de cai din zona, a fost cooptat sa participe la filmarile pentru un videoclip care au avut loc sambata, 1 iulie. Se pare…