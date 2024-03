Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in inchisoare, un barbat s-a prezentat drept politist, jandarm sau magistrat unor preoti pentru a sustrage bani de la acestia, cel putin 62 de preoti din Franta ajungand victimele unei "escrocherii ale unei bande organizate", scrie vineri, 15 martie AFP, potrivit Agerpres.Un numar de 18 presupusi…

- Romania este lider incontestabil in ceea ce priveste ponderea femeilor in randul investitorilor, in tarile unde este prezenta casa de brokeraj XTB, care arata ca ponderea femeilor a crescut de la un an la altul, iar in 2023, aceasta a fost de 20%. In Romania, investitorul mediu de gen feminin are 35…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare…

- Mediul online este plin de escroci care sunt gata in orice secunda sa va ia banii. Motiv pentru care trebuie sa fiți foarte atenți la ce fel de mesaje primiți și sa nu va incredeți in numerele de telefon necunoscute. In ultimii ani, atacatorii cibernetici au dezvoltat diferite metode prin care sa poata…

- Guvernul nicaraguan a anuntat duminica ca a eliberat doi episcopi catolici, printre care monseniorul Rolando Alvarez, foarte critic la adresa presedintelui Daniel Ortega, 13 preoti si trei seminaristi, si i-a trimis la Roma, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rolando Alvarez, 57 de ani, a fost arestat…

- Un ingredient pe care o mulțime de romani il au in dulapul de la bucatarie poate fi folosit la aerisirea camerelor și la imbunatațirea calitații somnului. Iata ce a dezvaluit cunoscutul bioenergoterapeut Lidia Fecioru.

- La data de 4 ianuarie 2024, politistii romani au adus in tara doua persoane, de 20, respectiv 29 de ani, pentru executarea unor sentinte.Conform Politiei Romane, un tanar, de 20 de ani, din Arad, a fost condamnat de catre Judecatoria Arad pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Acesta a fost…