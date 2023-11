Jaf ca în filme la o bancă din Italia! 6 angajați și un client, închiși într-o încăpere de 2 indivizi mascați Un jaf spectaculos a avut loc la o filiala a unei banci din provincia Perugia din Umbria, Italia, potrivit rotalianul.com preluat de Ziare.com.Doi barbați mascați au reușit sa imobilizeze și sa inchida intr-o camera șase angajați ai bancii și un client, dupa care au disparut fara urme.Victimele au contactat imediat poliția dupa ce au reușit sa se elibereze.La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție care au demarat o investigație.Oamenii legii strang dovezi și iau mprturii de la martori, in incercarea de a urmari și a prinde cat mai curand posibil autorii acestui jaf. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

