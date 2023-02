Stiri pe aceeasi tema

- Jador le-a povestit urmaritorilor sai experiența neplacuta prin care a trecut recent, dupa ce și-a dat seama ca ii lipsește din cont o suma considerabila de bani. Artistul susține ca a fost jefuit. Iata ce s-a intamplat!

- Dupa ce s-a speculat ca s-ar fi desparțit, Alexia Eram și Mario Fresh par mai fericiți ca niciodata. Cei doi și-au facut bagajele și au plecat in vacanța, departe de țara, tocmai in Bali. Se pare ca escapada le-a prins bine, caci Alexia Eram și Mario Fresh au postat cateva imagini incendiare din vacanța.

- Astazi, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, pompierii militari au avut parte de o situatie de urgenta mai deosebita.Potrivit ISU Delta Tulcea, un apel la numarul unic de urgenta 112, a anunt faptul ca Mos Craciun a ramas, in drum, si nu se mai poate misca…

- Fara doar și poate, Jador este unul dintre cei mai iubiți cantareți din Romania, avand milioane de urmaritori in mediul online și adunand mii de oameni la fiecare concert pe care il susține.

- Jador este din ce in ce mai activ pe rețelele de socializare, iar cantarețul impartașește cu fanii fiecare moment din viața lui. Jador a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una buna și ca se simte rau. Iata ce a pațit cantarețul!

- Pe rețelele de socializare circula, de cateva zile, o știre falsa (fake news) referitoare la prețul uleiului romanesc in Franța. Cei care redistribuie „știrea” susțin ca uleiul produs in Romania ar fi mult mai ieftin in magazinele din Franța decat in cele din Romania. Drept proba este prezentata o fotografie…

- Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Mai mult decat atat, acesta a intrat in sufletele milioanelor de romani datorita personalitații sale, dar și a generozitații pe care o are fața de ceilalți. Insa, de curand, manelistul s-a aratat destul de deranjat de gestul unui urmaritor…

- Belgia - Maroc, al doilea meci al zilei de la Campionatul Mondial din Qatar, a fost precedat de un moment tensionat petrecut in tribunele de pe „Al Thumama Stadium”. Reporterii GSP Andrei Craițoiu și Dan Udrea transmit live, de la masa presei, cele mai tari informații de la confruntarea Belgia - Maroc. …