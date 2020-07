Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea poate fi dispusa pe durata limitata, in mod nediscriminatoriu și proporțional cu situația de fapt care o determina, a decis, miercuri, Comisia juridica a Senatului. Potrivit unui amendament...

- Potrivit unui amendament adus alin. (1) articolului 8 al proiectului, izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive,…

- Dezbateri in Comisia juridica a Senatului Foto: Agerpres. Comisia juridica a Senatului reia luni dimineața dezbaterile pe marginea proiectului de lege care reglementeaza carantina și izolarea persoanelor în situații deosebite de risc epidemiologic. Dupa-amiaza, documentul ar putea…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri.Senatorul PSD…

- Presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat vineri ca proiectul Guvernului referitor la carantina si izolare va fi dezbare de Comisia juridica „atat timp cat va fi nevoie”, precizand ca este necesar si un aviz al CSM, dat fiind ca sunt proceduri judiciare discutate. Social-democratul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. S-au inregistrat 24 de voturi pentru raport si o abtinere.…

- Proiectul de lege privind plasarea in carantina și izolarea persoanelor este in discuții la Comisia juridica din Camera Deputatilor, iar dupa-amiaza va intra la vot in plen. Senatul se va pronunța saptamana viitoare asupra proiectului de lege printr-un vot decizional. In aceasta dimineața, presedintele…

