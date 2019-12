Stiri pe aceeasi tema

- Leo Iorga a murit in urma cu o luna, dupa o lupta dura cuboala nemiloasa. Astazi, unul dintre cei mai iubiți interpreți din Romania, arfi implinit 55 de ani, iar fiul lui a publicat un mesaj emoționant pe cotul desocializare. Unul din baieții regretatului artist, Paul Iorga, a postat pe contul sau de…

- ​Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat, marti, la Palatul Cotroceni, pe Ivan Patzaichin cu Ordinul National „Steaua României” în grad de Cavaler. Ivan Patzaichin i-a oferit presedintelui o pagaie pentru a "vâsli cât mai bine la conducerea României",…

